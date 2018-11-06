Avcılar doğaya keklik bıraktı

YOZGAT (AA) - Boğazlıyan Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, doğal dengenin korunması ve yaban hayatına destek olmak amacıyla 200 kınalı kekliği doğaya saldı.

Avcılar, Sırçalı eldesinde düzenlenen etkinlikle doğal yaşamın sürdürülebilirliğine destek oldu.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, 200 kınalı keklik doğaya salındı.

Kaymakam Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir yaban ve av hayatı için av sahaların korunması, kollanması ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni nesillere temiz, bozulmamış bir doğa bırakılmasının, herkesin bir görevi ve sorumluluğu olduğunu ifade eden Sinanoğlu, şunları kaydetti:

"Doğadan sadece alan değil aynı zamanda veren olmak anlamında avcılara ve tüm vatandaşlara da büyük görevler düşmektedir. Ava kapalı sahada olan Sırçalı bölgesinde ilgili birimlerce denetim yapılacak, kurulan foto kapanlarla kaçak avlanmaların önüne geçilecektir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Boğazlıyan Avcılar Derneğine bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Boğazlıyan Avcılar Derneği Başkanı Pehlül Önen ise avcılara uyarılarda bulunarak, "Keklikler dağlarımızın bir süsü. Buralar koruma altında. Yakalanması, avlanması kesinlikle yasak." dedi.