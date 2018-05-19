Avanos'tan kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, 150 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önündeki alana kadar yürüdü.

Buradaki kutlama programında, Nevşehir'de konuşlu bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkez (JAKEM) tarafından iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, narkotik madde arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitimli köpeklerle gösteri düzenledi.

Programa, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı İsmet İnce ve vatandaşlar katıldı.





- Avanos'ta ramazan etkinlikleri

Ramazan ayı dolayısıyla ilçede Kızılırmak Çocuk Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Karagöz-Hacivat, Aşuk ile Maşuk gösterilerinin sahnelendiği programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla ay boyunca çeşitli programlar düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Başkan İnce, "Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak, gençlere aktarmak için etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların yanı sıra 'nerede o eski ramazanlar' diyen büyüklerin de hasretini gidermek istiyoruz. Eğlence ve orta oyunlarının sergilendiği programlarımız ay boyunca sürecek." diye konuştu.