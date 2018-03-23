Avanos'tan Afrin'e insani yardım

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı Avanos Şubesi tarafından bir tır insani yardım malzemesi Afrin'e gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Avanos ve Kalaba'dan toplanan 500 kilogram un, su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törene Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos Müftüsü Mehmet Fidan, Avanos Emniyet Müdürü Faruk Yaman, Avanos Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç yaptığı konuşmada, Afrin'de terör gruplarına karşı önemli bir mücadele verdiğini, mazlum halkın yanında yer alan ordunun ve kahraman Mehmetciğin yanında olduklarını söyledi.

Erdinç, Avanos'tan yola çıkan yardım malzemelerinin önce Kilis'e ulaştırılacağını, oradan da diğer yardım malzemeleri ile birlikte Afrin'e gideceğini kaydetti.