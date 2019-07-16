Avanos'ta yaptırılan parka 15 Temmuz şehidinin adı verildi

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesince yapımı tamamlanan parka, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit edilen polis memuru Demet Sezen’in ismi verildi.

Belediye tarafından Orta Mahalle'de yapımı tamamlanan park, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan evli ve bir çocuk annesi Sezen'in adı verilerek, “Şehit Demet Sezen Kültür ve Spor Parkı" adını aldı.

Parkın açılış töreninde şehit polis Sezen’in hayatı anlatılarak, hain girişime yurt içinde ve yurt dışında destek verenler lanetlendi.

Açılış programına, Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Avanos Cumhuriyet Savcısı Mert Gözübüyük, polis memurları ve Şehit Demet Sezen’in Avanos’ta bulunan akrabaları katıldı.

