NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, kamu çalışanlarına yönelik "uyuşturucu madde ile mücadele" semineri verildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinden polis memuru Ali Agkoç, tarafından düzenlenen programda, uyuşturucu maddeye karşı bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Kentte, 2017-2019 yılları arasında narkotik suçların artış gösterdiğini ve uyuşturucu bağımlılığı yapan maddelerin sosyal medya aracılığı ile özendirilmeye başlandığını anlatan Akgoç, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Agkoç, "Çalışan anne ve babalar daha dikkatli olmalı. Çocuklar okulda ve sokakta bağımlılık yapan uyuşturucu maddelere çeşitli kod isimler vererek günlük muhabbetlerinde kullanıyor. Aileler eğer bu şifreli konuşmalardan haberdar olmazsa çocuklarının içine düşebileceği tehlikelerin farkına varamazlar." diye konuştu.

Akgoç, vatandaşların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından akıllı cihazlar ve cep telefonları için geliştirilen "Uyuma" adlı uygulama aracılığıyla şüpheli durumları ihbar edebileceklerini slayt eşliğinde anlattı.