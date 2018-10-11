Avanos'ta patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde patates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Nevşehir yönüne giden Şafak Kısa yönetimindeki 50 ZC 281 plakalı patates yüklü tır, Bozca kavşağında devrildi.
Kazada tır şoförü Kısa, hafif şekilde yaralandı.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan tırın dorsesindeki patateslerin yola saçılması nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.