Avanos'ta öğrenci servisleri denetlendi

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, emniyet, jandarma, zabıta ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi.

Sabah saatlerinde ilçenin çeşitli yerlerine konuşlanan ekipler, servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yaptı.

Araçların öğrenci taşımaya elverişliliği, araç ve sürücülerin evrak ve yeterlilik kontrollerinin yapıldığı denetimde, öğrencilere şikayetlerinin olup olmadığı soruldu.

Uygulamaya katılan zabıta memuru Mustafa Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, eksikleri tespit edilen servis araçları ile ilgili tutanak tutulduğunu belirterek, belirlenen sürede eksikleri tamamlanmamış olan araçlara cezai işlem yapılacağını kaydetti.

Ay, "Eksiklerini en kısa sürede gidermeyen servis araçlarına cezai işlem uygulanırken meslekten men edilmeleri de söz konusu olacak. Öğrenci taşımacılığı yapan servislerin gerekli koşulları sağlaması önemli. Denetimler, eğitim-öğretim dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edecek." dedi.



