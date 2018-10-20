NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü ile ortaklaşa, "Güz Başı Seyirlik Oyunlar Şenliği" gerçekleştirildi.

Belediye Etkinlik Alanındaki programda, mani atışmaları, yöresel yıldız oyunu, deve oyunu, Arap oyunu ve geleneksel çocuk oyunları sergilendi.

Belediye Başkanı İsmet İnce, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin, yörenin unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneklerinin yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Başkan İnce, "Güz şenliği kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak için organize edildi. Nevşehir Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri tarafından gelenek, görenek ve adetlerimizi yansıtan eski köy oyunları bu tarz etkinliklerle yeni nesillere aktarılıyor ve yaşatılması sağlanıyor." diye konuştu.

Programın sonunda katılımcılara aşure ikram edildi.

