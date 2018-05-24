NEVŞEHİR (AA) - Avanos İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından okuma alışkanlığının artırılmasını sağlamak amacıyla ilçenin çeşitli yerlerine kitap stantları kuruldu.

Etkinlik kapsamında, ilçeden geçen Kızılırmak nehri kenarında oluşturulan standa yerleştirilen kitaplar okuyucu ile buluştu.

Kütüphane memuru Levent Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kitaba ulaşmasını kolaylaştırmayı ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Açıkgöz, "Açılan stantta vatandaşlar beğendikleri kitabı alarak okuyor. Halkımız, hem açık havada huzurlu bir ortamın keyfini çıkarıyor hem de kitap okuyor. Bu tür etkinliklerimiz kış aylarına kadar sürecek." dedi.

Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç de kitap standını gezerek, kütüphane yetkililerine teşekkür etti.