Avanoslu kadınlar atıklardan süs eşyası yaptı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeyle kadınlar, atık malzemelerden süs eşyaları yapmayı öğrendi.

Orta Mahalle'de belediye tarafından kurulan standa davet edilen kadınlar, beraberlerinde getirdikleri çeşitli atıklarından süs eşyaları yapmayı öğrenerek, uygulamaya koydu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pet şişelerden çiçek, plastik kapaklardan kolye yapımının öğretildiği projenin sosyal sorumluluk ve çevreyi koruma bilincine dikkat çekmek için gerçekleştirildiğini belirterek, "Projemize destek veren katılımcılar standımızda süs eşyaları yapımını öğreniyor ve öğrendiklerini hayal güçleri ile zenginleştiriyorlar. Böylelikle atıkları değerlendirerek çevreyi koruma bilincinin oluşması sağlanıyor." dedi.

Proje çalışmanın ileriki günlerde kentin çeşitli noktalarında sürdürüleceği öğrenildi.