Avanos'ta satranç turnuvası

NEVŞEHİR (AA) - Avanos ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

İlçe genelindeki ilkokullarda öğrenim gören 7-14 yaş grubundaki 235 sporcunun katıldığı turnuva, altı farklı kategoride gerçekleştirildi.

Kızılırmak Nehri kenarında bulunan sosyal yaşam alanında düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, kıyasıya mücadele etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kerem Yılmaz, satranç turnuvasına ilginin beklenilenden yüksek olduğunu belirtti.

Satranç sporunun öğrenciler arasında yaygınlaşmasını önemsediklerini kaydeden Yılmaz, "Satrancın Avanos’ta öğrenciler arasında çok icra edilen spor dalı olmasına vesile olmak için zeka oyunları dalında bu turnuvayı düzenledik. Satranç akademik anlamda zekayı ve kişiliği geliştiren bir aktivite. Turnuvayı kazanan öğrencilerimizi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıklayarak ödüllerini vereceğiz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 19:41