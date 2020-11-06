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Avanos Belediye Başkanı İbaş korona virüse yakalandı
AVANOS BELEDİYE BAŞKANI CELAL ALPER İBAŞ, KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.
Genel 06.11.2020, 19:28
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dostlar bugün itibarı ile Covid- 19 testim pozitif çıktı. Semptomlarım devam ediyor onun için telefonlara bakamıyorum. Lütfen uyarılara dikkat edelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile” sözlerini paylaştı.