Av tüfeğiyle kazara vurulan 2 çocuktan biri öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. (13) ile arkadaşları M.A.D. (12) ve E.Y. (14), İlyaslı Mahallesi Çeltik bölgesine avlanmaya gitti.

Y.K'nin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği M.A.D. ve E.Y. yaralandı.

Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan M.A.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, E.Y. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Y.K'nin, jandarma ekiplerince gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.