AÜ'nün yeni mezunlarından

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) uzaktan öğretim sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden diploma alan, çoğu birden fazla üniversite bitiren çok sayıda mezun, "Eğitimin yaşı yok, ölene kadar okumaya devam" mesajı vererek gençlere örnek oldu.

AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun olan, öğretmen, doktor, memur ve mali müşavir gibi farklı mesleklerden pek çok kişi, öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdi.

Diploma töreni için Ankara'dan Eskişehir'e gelen Açıköğretim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu iki çocuk, bir torun sahibi 58 yaşındaki emekli astsubay Bayram Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra içindeki öğrenim görme ateşiyle eğitime devam ettiğini söyledi.

Önce Spor Yönetimi Bölümünü bitirdiğini ifade eden Yamaç, "Daha sonra konaklama işletmeciliği okudum. Kendimi yenilemek ve güncel kalmak için okuyorum. Okumanın sonu ve yaşı yok. Üçüncü üniversitemi bitirdim. Eğitim için imkanı ve şartları olmayan çok insan var. Anadolu Üniversitesi bu konuda büyük bir eksikliği kapatıyor. Sağlık konusunda bazı sıkıntılar yaşadım. Bu süre içinde kendimi okumanın limanına bıraktım. Okuyarak sıkıntılarımı aştım." diye konuştu.

- "Doktorumun tavsiyesiyle öğrenime başladım"

Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olan 57 yaşındaki memur emeklisi Belgin Yüksel de görevini sürdürürken öğrenim görmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ikinci üniversitesinden mezun olduğunu anlatan Yüksel, "Ankara'dan geliyorum. Çalışırken de açıköğretim okudum. Önce İş İdaresi Bölümünü bitirdim, şimdi de ikinci üniversite olarak Sosyal Hizmet Bölümünü tamamladım. 2013 yılında annem hayatını kaybedince bunalıma girdim. Eve kapandım. Doktorumun da tavsiyesiyle öğrenime başladım. Allah kısmet ederse üçüncü üniversitemi de okuyacağım. Öğrenim görmek çok güzel. Önce üçüncü üniversiteyi, ömrüm yeterse de dördüncü üniversiteyi okuyacağım." ifadelerini kullandı.

- "Beşikten mezara kadar okumak lazım"

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümündeki öğrenimini tamamlayarak 5. üniversitesini bitiren 3 çocuk sahibi aile hekimi 54 yaşındaki Ahmet Kartal ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programını tamamlamasının ardından çalışırken tıp fakültesini kazandığını aktardı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini 40 yaşında bitirdiğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Bursa'da halen aile hekimliği yapıyorum. Hem okuyup hem çalıştım. Daha sonra Açıköğretim Kamu Yönetimini bitirdim. Okumaya doyamadım. Uluslararası İlişkileri bitirdim. Şu anda da Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü tamamladım. Uzaktan Eğitim Yönetimi Bölümünde de yüksek lisans eğitimi görüyorum. Beşikten mezara kadar okumak lazım. Hakkari Yüksekovalıyım. Eğitime ulaşmanın zorluklarını yaşadım. Kendi çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Eğitim her yönüyle iyidir. Herkes kendi çapında yeni şeyler öğrensin."

- "Hayat boyu öğrenme esas alınmalı"

Ticaretle uğraşan 56 yaşındaki İbrahim Akgül de üniversite yaşamına Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanarak başladığını söyledi.

AÜ'nün ikinci üniversite projesini değerlendirdiğine değinen Akgül, "İki yıl önce kayıt yaptırdığım Adalet Bölümünden bugün mezun oluyorum. Hayatı kendimden başlayarak değiştirip, güzelleştirmek için öğrenmeyi esas aldım. Öğrenmenin hayata aktarmak için gerekli olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir dünya için öğrenim gerekli. Herkesin hayat boyu öğrenmeyi esas alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Eğitim ve öğrenmenin yaşı yok"

Emekli devlet memuru, iki çocuk sahibi 60 yaşındaki Rahmi Tok da bugün mezun olduğu Adalet Bölümü ile üçüncü üniversitesini bitirdiğini anlattı.

Üniversite yaşamına Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde başladığını kaydeden Tok, "İletişimi bitirdikten sonra 2016 yılında AÜ İşletme Bölümünü, bu yıl da Adalet Bölümünü tamamladım. Gençlere örnek olmak istiyorum. Eğitim ve öğrenmenin yaşı yok. Yarın öleceğimi bilsem bugün diploma almak için çaba gösteririm. Mutlu olmanın bir yolu da bir şeyler öğrenmektir. Öğrendikçe mutluluk yakalanıyor." diye konuştu.

- İş ortakları birlikte bitirdi

İstanbul'dan gelen iki çocuk babası 74 yaşındaki mali müşavir Özcan Ulukurt ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamladıktan sonra mesleğine başladığını aktardı.

Daha sonra ikinci üniversite için iş ortağı Dündar Geçkin ile Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümüne 4 yıl önce kayıt yaptırdığını belirten Ulukurt, "4 yıl içinde bitirdim. İki oğlum var. Felsefeye meraklı olduğum için, ilmini öğrenmek için kayıt yaptırdığım bölümden başarıyla çıktım. İkinci üniversite çok keyifli. İnsan çocukluk yıllarına dönüyor. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Bir çocuk sahibi 69 yaşındaki mali müşavir Dündar Geçkin de iş ortağı Özcan Ulukurt ile felsefeye meraklı olduklarından kayıt yaptırdıkları bölümden mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- "Gençler okumaktan vazgeçmesin"

Evli ve iki çocuk sahibi 35 yıllık doktor 59 yaşındaki Güner Üre de 1983 yılından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdiğini söyledi.

Kendisi gibi doktor eşiyle son zamanlarda arayış içine girdiklerini anlatan Üre, "Ebebiyatı çok seviyorum. Ben de ikinci üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırıp, okumaya başladım. Öğrenmenin yaşı yok. Farklı şeyleri öğrenmenin her zaman katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Gençler okumaktan vazgeçmesinler. Ben bu yaşımda zorlanmadan okuyabildiysem onlar da yapabilir." diye konuştu.