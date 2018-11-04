AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan öğrenci evine

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5-16 Kasım'da gerçekleştirilecek ara sınavlar öncesinde AÜ Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören iki öğrenciyi evinde ziyaret etti, sohbet edip tavsiyelerde bulundu

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri motive etmek adına yapılan "habersiz" ziyarette, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri Batıkan Gümüşdere ve Serhat İşgüder, evlerinin kapısın çalan kişinin Çomaklı olduğunu görünce şaşırdı.

Öğrenci evinde çayı kendi demledikten sonra gençlerle öğrenim hayatlarını tamamlamalarının ardından mesleki hayatlarına dair sohbet eden Çomaklı, akademik kariyer hedeflediklerini belirten gençlere tavsiyelerde bulundu.

- "Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın"



Yıllarca devletin farklı kademelerinde önemli görevlerde bulunduğunu belirten Çomaklı, edindiği deneyimlerden hareketle öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Devlete, bayrağa ve millete set çekenlerle dostluk yapmayın ve onlara fırsat vermeyin. Bu sizlere bir önerimdir ve bunu sakın unutmayın. Bu konuyla ilgili size Afrin'de başımdan geçen bir olayı anlatayım. Görev için o bölgeye gittiğimizde çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını bize doğru sallıyorlardı. Bu durum dikkatimi çekti ve bizden korktuklarından mı yoksa gerçekten bizleri sevdikleri için mi böyle bir hareketi yaptıklarını öğrenmek istedim. Biliyorsunuz o bölgede de bir savaş ortamı hakim ve etrafta kurulu çadırlarda yaşıyor insanlar. İşte o çadırlardan birinden çocukların babası çıktı geldi ve bana, 'Senin vatanın var mı?' dedi. Ben de kendisine bir vatanım olduğunu söyleyince bana doğrudan, 'Benim vatanım da burası ancak aramızda bir fark var. Senin devletin var ama benim bir devletim yok.' İfadelerini kullandı. Evet, toprağınız olabilir ama devletiniz olamazsa bir hiçsiniz. Bu yüzden de bayrağımız bizim için önemli. Çünkü bayrak, devlet teşkilatının simgesidir ve bir yerde bayrak varsa teşkilat var demektir. Ayrıca bayrağın varsa seni kesinlikle tehdit edemezler çünkü orada bu tehditleri bertaraf edecek bir askerin ve polisin vardır."

Öğrencilerden Serhat İşgüder de hayatında bir ilki yaşadığını aktararak, "Daha önce bir rektörün öğrenci evini ziyaret ettiğini ne gördüm ne de duydum. Yaşadıklarınızı, anılarınızı yeniden yaşarcasına canlandırıp anlatmanız biz öğrencilere hiç de yabancı olmadığınızı gösterdi. Önemli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.