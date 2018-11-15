AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Diyarbakır'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Diyarbakır'da Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

AÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Çomaklı Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da hem açıköğretimin başarılı öğrencileriyle bir araya gelirken hem de şehirde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AÜ dekanlarının, öğretim elemanlarının ve personelinin de yer aldığı ziyaretlerin ilk durağı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Yarım oldu. Rektör Çomaklı, göreve yeni başlayan Yarım'a başarılar diledi.