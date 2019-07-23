AÜ Rektörü Çomaklı tanıtım için kamera karşısına geçti

ESKİŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından üniversite tercih döneminin başlamasıyla Anadolu Üniversitesinin (AÜ) sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da rol aldığı tanıtım filmi izleyenlerden beğeni topluyor.

Rektörlükten yapılan yazı açıklamaya göre, AÜ tarafından hazırlanan tanıtım filmiyle, üniversite adaylarına neden Anadolu Üniversitesini tercih etmeleri gerektiği anlatıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan filmde, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da rol aldı. Renkli bir anlatımla çekilen filmde AÜ'nün örgün ve açıköğretim sistemiyle öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim seçeneği sunduğu vurgulandı.

Tanıtım filmi, üniversite tercihi yapacak bir öğrencinin bilgi almak üzere Anadolu Üniversitesini ziyaret etmesini konu alıyor. Bankacılık, spor yönetimi, televizyon programcılığı, web tasarımı, felsefe ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok farklı bölüm arasından hangisini seçeceğine bir türlü karar veremeyen öğrencinin yardımına Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı koşuyor. Rektör Çomaklı, öğrenciye "Hayal dünyan çok zengin. Edebiyat bölümünü de bir düşün bence." diyerek tavsiyede bulunuyor.

Bu tavsiyeye tiyatral bir konuşmayla yanıt veren öğrenciye Rektör Çomaklı'nın bir sonraki teklifi ise oyunculuğu düşünmesi yönünde oluyor. Öğrencinin "Gerçekten bende star ışığı var mı hocam?" sorusuna Çomaklı, Marlon Brando ve Al Pacino'nun rol aldığı "Baba (The Goodfather)" filmindeki sahneleri andıran bir kostüm içinde "Benim kadar değil evlat." şeklinde yanıt veriyor.

Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



- "Dikkati çekmek için rol aldım"

Çomaklı, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgün ve açıköğretim sistemiyle öğrencilerine çok geniş bir yelpazede eğitim olanağı sunan üniversitenin çok nitelikli, donanımlı, deneyimli ve güçlü akademik kadroya sahip olduğunu söyledi.

Özellikle ikinci üniversite fırsatıyla öğrencilere kariyerlerine katkı yapacak ikinci diploma fırsatı sunduklarını vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle Anadolu Üniversitesi diğer üniversitelerimizden farklı bir nitelik taşıyor. Buna vurgu yapan bir tanıtım filmi hazırlamak istedik. Neşeli olsun istedik. Dikkati çekmek, öğrencilerimizi bu geniş eğitim olanakları hakkında düşündürmek için kısa bir rol aldım. Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz, bir devlet üniversitesi olarak onlara elimizdeki tüm olanaklarla onlara en iyi eğitim fırsatını sunmak istiyoruz."