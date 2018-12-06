AÜ Rektörü Çomaklı öğrencilerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü (AÜ) Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi.

AÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yemekte rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ile rektör danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir, Prof. Rahmi Atalay, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu da hazır bulundu.

Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin, öğrenim olanaklarının yanında beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının da kendilerinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, öğrencilerin her şeyden önce ailelerinin emaneti olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden gelen talepleri duymak istediğini ifade eden Çomaklı, şunları belirtti:

"Sizin temel ihtiyaçlarınızdan biri olan beslenme ihtiyaçlarınızın nasıl bir ortamda ve ne şekillerde karşılandığını görme gereği duydum. Bu konularla ilgili taleplerinizi doğrudan sizlerden dinlemek istedim. Öğrencilerimin ne koşullarda beslendiğini ve barındığını bilmek durumundayım. Çünkü bizler, siz öğrencilerimize ne kadar iyi bakarsak, sizler de mezuniyetiniz sonrasında bizlerin geleceği olan çocuklarımıza aynı hassasiyeti gösterebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin her alanda geliştirilmesi ve ilerlemesi için gerekli çalışmalar başlatıldı."

Rektör Çomaklı, kampüs hayatı ve eğitimle ilgili yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahsetti.

Öğrenciler ise söz konusu buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.