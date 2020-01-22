AÜ Rektörü Çomaklı FETÖ'nün 'tavşan aday' taktiğini anlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin senato salonunda düzenlediği basın toplantısında, AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (SODİGEM) hazırlanan "Sosyal medya terörizmi FETÖ örneği analizi"nin ön araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığını anlatan Çomaklı, örgütün yine sessizce uzun vadede devlete hakim olabilme politikasını izlemeye çalıştığını ifade etti.

Şafak Ertan Çomaklı, devlet kurumlarında işe girmek için başvurulara bir örgüt üyesi yerine birden fazla örgüt üyesinin aynı anda başvuru yaptığını, böylece yüksek puanlı bir üye elense bile benzer puandaki başka bir üyenin kurumlara sızmasının hedeflendiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"FETÖ mensupları, geçmişte uyguladıkları taktiklerden biri olan kendi belirledikleri 'tavşan adayları' devlete entegre etmek için çalışma yapıyorlar. Geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz."

Prof. Dr. Çomaklı, "tavşan aday" yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kamu idarecilerinin, başvuru yapan adayların son 10 yıllık puanlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar zamanında, soru çalarak bu milletin hakkına girmiş kişiler. Bunlar mahrem imamların elindeki listelerde deşifre olmamış isimler. Ama bunları deşifre etmek çok kolay. Puana bakıldığında çok zeki görünen, ancak vasat olan kişiler olduğu görülüyor. Lisede çok vasat ama üniversite sınavında çok yüksek puan almış, üniversiteden mezun olurken çok düşük seviyede ama meslek sınavında çok yüksek puan almış kişiler. Buna bakarak bile anlamak oldukça kolay." ifadelerini kullandı."Twitter'ı yoğunlukla kullanıyorlar"

SODİGEM Bilim Kurulunun örgüte ilişkin 899 hesap tespit ettiğini aktaran Çomaklı, geliştirdikleri yazılım aracılığıyla bu 899 örneklem hesaba ait 3 milyon 250 bin paylaşım üzerinde detaylı sosyal ağ analizinin yapıldığını, FETÖ'nün bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmış olduğunu kaydetti.

Şafak Ertan Çomaklı, terör örgütü mensuplarının Twitter'ı yoğunlukla kullandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Twitter'da herkese ulaşabilme imkanı farklı. Orada herkes istediği şekilde yazabiliyor. Trump'a da yazabiliyorlar, Cumhurbaşkanımıza da yazabiliyorlar. Algı oluşturmak istedikleri zaman bir grubu hedef alarak yüklenebiliyorlar. İstedikleri bir bilgiyi yayabiliyorlar. Twitter'da KHK ile ihraç edilmiş kesimin mağdur olduğuna ilişkin algı yaratıyorlar. Facebook'tan ise yavaş yavaş vazgeçiyorlar ve Instagram'a doğru geçiyorlar. Bunun yanı sıra Patreon ismindeki sosyal ağı deneyerek, finans kaynağı sağlıyorlar. YouTube tarzı bir uygulama olan Patreon üzerinden kendi görüşlerini sunuyorlar. Örgütün alt kademe üyeleri ise Pinterest uygulamasını kullanıyor."

Çomaklı, FETÖ mensuplarının dijital dünyada oyunlar üzerinden de haberleşme sağladıklarını belirterek, "4 kişinin oynadığı, 5'inci kişinin dahil olamadığı oyun platformları var. Burada sesli iletişim kurabiliyorlar ve herhangi bir kaydı olmuyor. Bu şekilde iletişimi sağlıyorlar." dedi.

Muhabir: Emrah Yaşar