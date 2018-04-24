AÜ Beypazarı MYO atölye binasının temeli atıldı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Beypazarı Meslek Yüksekokulu'na (MYO) kazandırılacak atölye binasının temeli, törenle atıldı.

Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Beypazarı MYO binalarının arkasındaki arsaya yapılacak 900 metrekarelik atölyenin temel atma töreni öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, bu okulun 24 yıl önce kurulduğunu kaydetti.

MYO'da uzaktan eğitim ile 11 programın olduğuna değinen İbiş, şunları ifade etti:

"Program sayısını artırmanın çabasında olacağız. Burada iki bin 100 dolayında öğrencimiz var. Bunu daha da artırmak için çalışacağız. Okulumuzda, Beypazarı ve hayırseverlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. Türkiye'nin nitelikli ara elemana ihtiyacı var. Bugün hangi bölgeye giderseniz gidin, turizm, sanayi sektöründe, hepsi nitelikli ara elamandan bahsediyorlar. Bu bağlamda, nitelikli eğitim konusunda, Üniversitenin altyapısı, donanımı ve bugün temelini atacağımız atölye binasıyla bu konuda bir imza daha atmış olacağız. Neye imza atmış olacağız? Kaliteye tekrar imza atmış olacağız. Temelini atacağımız 900 metrekarelik atölye binası için önemli adımlar atılmış ve hayırseverlerimiz Öner Aktürk, Yücel Karaoğuz ve Şahin Karaoğuz'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmanın ardından mevcut okul binasının arkasında yapılması planlanan atölyelerin temeli, İbiş ve hayırsever iş adamları Öner Aktürk, Şahin ve Yücel Karaoğuz kardeşler tarafından atıldı.

Törene, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Işık, Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, dekanlar ve yüksekokul müdürleri de katıldı.