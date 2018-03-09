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AÜ başarılı açık öğretim öğrencilerine belge verdi

NİĞDE (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültelerinde okuyan ve başarılı olan öğrencilere Niğde'de "Başarı belgesi takdim töreni" yapıldı.Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan...

09 Mart 2018 Cuma 21:44
AÜ başarılı açık öğretim öğrencilerine belge verdi
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NİĞDE (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültelerinde okuyan ve başarılı olan öğrencilere Niğde'de "Başarı belgesi takdim töreni" yapıldı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri olarak Niğde'ye geldiklerini söyledi.

Amaçlarının açıköğretim öğrencileriyle bir araya gelmek olduğunu ifade eden Kağnıcıoğlu, "Bildiği üzere biz uzaktan eğitim veriyoruz, hep böyle sanal gözüküyoruz. Kitap ve videolarda hocaların isimleri görünüyor ama canlı kanlı buradayız biz. Sizlerin bizi tanıması için geldik buraya. Eğitime önem veren bir üniversiteyiz. Biz yaşam boyu eğitim diyoruz ve her yaştan her cinsten insanı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor." dedi.

Anadolu Üniversitesinin tanıtım filmi gösteriminin ardından öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

Törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, AÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Niğde
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