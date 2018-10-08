AÜ, ABD Profesyonel Uzmanlaşma Programı'na alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), ABD Profesyonel Uzmanlaşma Programı 2018 yılı güz dönemine katılım sağladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, American Council (AC) tarafından yürütülen Profesyonel Uzmanlaşma Programı'nın (Professional Fellows Program-PFP), ABD Eğitim ve Kültür İşleri Başkanlığı tarafından finanse edildiği belirtildi.

Programın geliştirilecek uluslararası projeler vasıtasıyla ülkelerdeki kurumlar arası işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesine olanak sağladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu program kapsamında AÜ ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi personeli Öğretim Görevlisi Rabia Taş, 60 başvuru arasından seçilen 4 katılımcıdan biri olarak 6 hafta sürecek olan profesyonel uzmanlaşma programı dahilinde Türkiye'yi temsil edecek. Daha önce, Türkiye'yi temsilen başbakanlık uzmanları, yasama ve yürütme uzmanları, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye yetkilileri, ticaret ve sanayi odası yetkilileri gibi kariyer mesleklerine mensup kişiler, seçilerek programa katılım sağlamış, saha ziyaretlerinde bulunmuş, uluslararası projeler geliştirmiş ve programın sağladığı tecrübeleri program sonunda üst düzey yetkililere takdim ederek tecrübe paylaşımında bulunmuştur. Rabia Taş, AÜ'den programa katılarak teknoloji transferi ve girişimcilik konularında profesyonel uzmanlaşma çalışmalarına dahil olacak."

Taş'ın Washington'da başlayan oryantasyon programı ve Georgetown Üniversitesinde tamamlanacak eğitim programının ardından, Kuzey Carolina Üniversitesinin Ventureprise isimli girişimcilik ve teknoloji transfer merkezinde faaliyetlerde bulunacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burada teknoloji transferine ilişkin süreçleri yerinde izleyip mesleki uzmanlaşma çalışmaları yürütürken, kurumlar arası iş birliği, ortak projeler geliştirme ve networking faaliyetlerini yerine getirecek. Türkiye'den programa katılan tek üniversite ve tek teknoloji transfer ofisi olması bakımından ülkemizin bilim ve teknoloji alanında temsil edilmesi konusunda da girişimlerde bulunacak."



