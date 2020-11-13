ATV canlı izle! Diziler Atv yayın akışı - 13 Kasım 2020 Cuma

13 Kasım 2020 Cuma ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Hercai 47. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 13 Kasım 2020 Cuma tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

ATV Canlı Yayın İzle



ATV YAYIN AKIŞI 13 Kasım 2020



08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber



14: 00 Beni Bırakma16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence19: 00 atv Ana Haber Haber20: 00 Hercai 47. Bölüm00: 20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tekrar02: 30 Kırgın Çiçekler05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. Bölüm



Hercai 47. Bölüm Yeni Bölümde Neler Olacak?

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.