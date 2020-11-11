ATV canlı izle! Diziler Atv yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba
11 Kasım 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman 33.Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hercai 46. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
11 Kasım 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman 33.Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hercai 46. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
ATV Canlı Yayın İzle
ATV YAYIN AKIŞI 11 Kasım 2020
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
19: 00 atv Ana Haber Haber
20: 00 Kuruluş Osman 33. Bölüm Yeni Bölüm
00: 20 Hercai 46. Bölüm Tekrarı
03: 00 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
Kuruluş Osman 33. Yeni Bölümde Neler Olacak?
''Osman Bey, Oba'ya döndüğü vakit tutuklanacaktır.''
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a