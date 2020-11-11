ATV canlı izle! Diziler Atv yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

11 Kasım 2020 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman 33.Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hercai 46. Bölüm Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.



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ATV YAYIN AKIŞI 11 Kasım 2020



08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber



14: 00 Beni Bırakma16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence19: 00 atv Ana Haber Haber20: 00 Kuruluş Osman 33. Bölüm Yeni Bölüm00: 20 Hercai 46. Bölüm Tekrarı03: 00 Kırgın Çiçekler05:00 Bir Zamanlar Çukurova



Kuruluş Osman 33. Yeni Bölümde Neler Olacak?

''Osman Bey, Oba'ya döndüğü vakit tutuklanacaktır.''

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a