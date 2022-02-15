ATV 15 Şubat 2022 tarihli Yayın Akışı

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16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Destan 11.Bölüm

00: 20 Bir Zamanlar Çukurova 123.Bölüm

03: 35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 50 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Destan 'Dizi'

Batuga, Akkız'ın hayatını kurtarmak için sırrını herkese açıklıyor.

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar. Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!"

Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

15 Şubat 2022 Salı

ATV, 20:00