ATUDER Başkanı Cander'e onur ödülü ve profesörlük unvanı verildi

KONYA (AA) - Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresinde, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander'e, Özbekistan Acil Tıp Derneği tarafından onur ödülü ve Emeritus Profesörlük unvanı verildi.

Başkent Taşkent'te 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kongrede, ATUDER başkanlığının yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde, eğitim sorumlusu olarak görev yapan Cander'e, Özbekistan ve dünyada acil tıbbın gelişimine katkısı ve liderlik rolü nedeniyle, Özbekistan Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Acil Tıp Derneği tarafından onur madalyası takdim edilerek, Özbekistan Acil Tıp Emeritus Profesörlük unvanı verildi.

Başta Amerika, Rusya ve Almanya olmak üzere gelişmiş ülkelerin bilim insanlarının katılımıyla dört yılda bir düzenlenen kongrede, Türkiye'nin acil tıp konusundaki liderlik rolü ortaya konularak Türkiye, Rusya ve Özbekistan arasında, dünyada acil tıbbının gelişimi için ortak çalışma protokolü imzalandı.

Buna göre üç ülke ve diğer katılan ülkeler arasında acil tıp eğitim programları ortaklaşa yürütülecek ve asistan değişim programları sağlanacak.

En yüksek nişan olan bu madalya daha önce de Prof. Dr. Mehmet Haberal'a verilmişti.