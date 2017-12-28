Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı

- Atatürk Havalimanı, ATÜ Duty Free mağazalarından alışveriş yapan yolcular arasından yapılan çekilişle otomobil ile motosiklet kazanan talihlilere hediyeleri teslim edildi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:42
banner230

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda bulunan ATÜ Duty Free mağazalarından alışveriş yapan yolcular arasından yapılan çekilişle otomobil ile motosiklet kazanan talihlilere hediyeleri törenle verildi.

Kampanyada, 15 Eylül-15 Aralık'ta geliş katındaki ilgili mağazalardan alkol ve tütün ürünleri dışında, 50 avroluk harcama yapan tüm müşterilerin katıldığı çekiliş sonucunda "Lexus IS 200t" otomobil ile üç "KTM Duke 250" motosiklet kazanan talihliler belirlendi.

Otomobil kazanan Murat Dicle ile motosiklet kazanan Zeynep Taşkın, Uğur Soylu ile Sultan Turan'a hediyeleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalindeki törenle verildi.

Törende basın mensuplarına konuşan ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, talihlilere büyük keyifle otomobil ile motosikletleri teslim ettiklerini, ana amaçlarının misafirlerle bir bağ kurmak olduğunu belirtti.

Arcan, her gün binlerce insanın mağazalarını ziyaret ettiği ortamda müşterilerle bir şeyler paylaşmanın çok önemli olduğuna değinerek, "Onlarla biraz da ileriye dönük ilişki kurmak için yaptığımız bir çalışmaydı. Bunu arkadaşlarımızla beraber, gerçekten satışı destekleyici, alışverişe bir motivasyon getiren, pek tabii ki Türkiye'nin giriş kapısında, insanları ağırlayarak, 'hoş geldiniz' dediğimiz, çok önemli bir noktada böyle bir hoşluk yapmak, onları sevindirmek istedik." dedi.

Kampanyaya 100 bini aşkın kişinin katıldığını ifade eden Arcan, kendileri açısından önemli bir denemeden başarıyla çıktıklarını sözlerine ekledi.

Otomobil kazanan talihli Dicle ise seyahatten dönerken havalimanında bin avroluk harcama yaptığını, bunun sonucunda hediye çekleri verildiğini söyledi. Acar, bu çekleri doldurup göndermesinden bir süre sonra kazandığına dair bilgilendirme yapıldığını ifade ederek, "Alışverişimde kozmetik, parfüm ve çikolata gibi ürünler almıştım. Şu anda bir arabam var ama duruma bakacağız. Yeni arabamla ilgili henüz bir planım yok." diye konuştu.

Motosiklet kazanan Zeynep Taşkın da yeni yıl için bu hediyenin çok güzel bir sürpriz olduğunu, bu hediyeyi hiç beklemediğini söyledi. Taşkın, daha önce motosiklet kullanmadığı ancak bundan sonra heveslendiğini belirtti.


Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıATÜ Duty FreeçekilişErsan ArcanOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim