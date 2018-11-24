ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), "Başkente Bir Gün Yetmez" temasıyla Ankara gezisi düzenledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ile Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, sabah saatlerinde ATO binasının önünde bir araya geldi.

Sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılan heyet, daha sonra Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Roma Hamamı, Julian Sütunu, 1. Meclis ve 2. Meclis binasını ziyaret eden heyet, buradan Anıtkabir'e geçti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden öğretmenlere kırmızı karanfil hediye eden ATSO Başkanı Baran, Atatürk'ün mozolesine de karanfil bıraktı.

Anıtkabir'in ardında Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara Kalesi'ni gezen heyet, Hamamönü'ne geçti.

Heyet, burada da bölgedeki tarihi alanları gezdi.