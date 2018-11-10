ATO yönetiminden, Pursaklar Belediyesini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve üyeler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret etti.
Baran'a ziyaretinde, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çetin, fuar alanı hakkında bilgi verdi.
ATO Başkanı Baran da Akyurt fuar alanının Ankara için büyük önem taşıdığını söyledi.
ATO yönetimi ve Başkan Çetin, daha sonra, fuar alanında incelemelerde bulanarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.