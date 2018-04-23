Atlı polislerden çocuklara 23 Nisan sürprizi

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21 atlı polisi Ankara'nın farklı noktalarında çocuklarla buluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Altınpark'ta düzenlenen etkinlikte 4 eğitimli at, 9 polis eşliğinde çocuklarla bir araya getirildi.

Çocuklarıyla atları seven aileler, atlı polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çocuklarıyla 23 Nisan'da güzel bir gün geçirmek amacıyla Altınpark'a geldiğini belirten Ayşegül Poyraz, atları görünce çok sevindiklerini söyledi. Poyraz, ekinlik için Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Poyraz, çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın önemli olduğunu ifade ederek, atlı polislerden bu etkinliği sık sık yapmalarını istedi.

Bayram dolayısıyla atlı polislerin parkta bulunmalarından mutlu olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Ramazan Kaan Öztaş da, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en güzel günlerden biri olduğunu belirtti.

Atları çok sevdiğini söyleyen Öztaş, tüm çocukların bayramını kutladı.