Atlı polisler görev için gün sayıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli 13 atlı polis, kent merkezinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerin güvenliğini sağlamak için gün sayıyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak bu yıl kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli biri kadın 13 personel, Ankara'da aldıkları eğitimlerin ardından beraber görev yapacakları 3 atla çalışmalarını sürdürüyor. Amirlik bünyesinde görev yapacak diğer atların ise eğitimleri devam ediyor.

Atların eğitim sürecinde de her an onların yanında olan 13 polis memuru, vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde, sokaklarda, parklarda ve spor müsabakalarında görev alacak.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yaya ve motorize devriye hizmetinin yanında atlı devriye hizmeti de vereceklerini söyledi.

Atlı polislerin gerekli eğitimlerden geçtiğini ve göreve hazır olduklarını belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan 13 personelimiz Ankara'da bulunan Atlı Polis Grup Amirliğine geçici görevle giderek 4 aylık eğitim sürecini tamamladı. Eğitim sürecinden sonra tekrar kentimize gelen bu personellerimiz atlarımızın bakım, sağlık ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Bazı atlarımızın yaklaşık 3 ay sürecek eğitimleri bulunmaktadır. Bu eğitimlerin ardından Atlı Polis Grup Amirliğimizde bulunan atlarımızla beraber çeşitli faaliyetlerde, parklarda, asayiş olaylarında, maç tedbirlerinde gerekli görev planlamaları yapılacaktır."

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın talimatıyla kent güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların her geçen gün arttığını dile getiren Erdoğdu, "Kent güvenliği kapsamında devriye hizmetlerimiz çeşitlendirilmektedir. Şu ana kadar ilimizde yaya ve motorize devriye hizmeti verilirken artık atlı devriye hizmeti de çeşitli alanlarda başlayacaktır." dedi.

- Farklı noktalarda görev alacaklar

Atlı polislerin görev yapacağı yerlerin yapılan güvenlik analizleriyle belirleneceğini aktaran Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Günün belirli saatlerinde parklarda, maç zamanında stadyum çevrelerinde, yoğun sokak ve caddelerde görev yapacaklar. Aynı yerde sürekli görev yapmalarından ziyade, daha etkin olması için analizler sonucunda belirlenen yer ve saatlerde hizmet verecekler. Başlarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde görevli uzman arkadaşımız yer alacak. Bundan sonraki süreçte artık şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, ilimizde artık Atlı Polis Grup Amirliğimiz atlı polislerimizle görev yapmaya başlayacak. Vatandaşlarımızın mal ve can emniyeti ve huzurunun en üst seviyede sağlanması amacıyla atlı polislerimiz hizmet vermeye başlayacak."

Atlı Polis Grup Amir Vekili Cihat Erbek de Ankara'da bulunan Atlı Polis Eğitim Merkezinde 4 aylık bir eğitim sürecini tamamladıklarını anlatarak, "Temel binicilik kursunu başarıyla bitiren 13 arkadaşımızla 4 aylık kurs sürecini bitirdikten sonra buraya geldik. Öncelikle asayiş olaylarında, maçlarda, törenlerde, park ve bahçelerde devriye şeklinde görev yapacağız. Atlarımızın eğitimlerini tamamladıktan sonra vatandaşımızın can güvenliği için onlara ileri seviyede hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

