KARAMAN (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları sona erdi.



Karaman Atlı Okçuluk Sahası’nda Türk ve Kabak parkurlarında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, hedefleri at üstünden vurmak için yarıştı.



Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda, yetişkinler genel klasmanda Alperen Alkan birinci, Cüneyt Buzlu ikinci, Raif Yavuz üçüncü oldu. Gençler genel klasmanda ise Berkin Aras birinci, Ahmet Sağbilge ikinci, Hüseyin Askın üçüncü oldu.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, dereceye giren sporculara kupalarını verdi.