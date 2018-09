Atlı jandarmalar kitesörfçülerin ilgi odağı oldu

MUĞLA (AA) - 2018 Dünya Kiteboard Ligi Şampiyonası'nın yapıldığı Muğla'nın Ula ilçesindeki Akçapınar sahilinde görev yapan atlı jandarmalar, dünyaca ünlü sporcu ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katılıyor.

Şampiyona nedeniyle yarışları izlemek için bölgeye dünyanın bir çok yerinden turist geldi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici gelen 2 atlı jandarma ekibi de Akçapınar sahilinde gerçekleştirilen 2018 Dünya Kiteboard Ligi Türkiye ayağında görevlendirildi.

Atlı jandarmalar, sahildeki görevleri sırasında turistlerden ve sporculardan büyük ilgi gördü.

Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler ve çok sayıda sporcu, atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.

Şampiyonanın düzenlendiği sahilde atlı jandarma ekiplerinin yanı sıra köpek timi, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve trafik jandarma ekipleri de görev yaparak, bölgedeki olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

Muhabir: Durmuş Genç

