Son Dakika
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı
Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı.
Genel 08.12.2020, 09:08 08.12.2020, 09:30
Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı.
JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ile görevli personeller merkezde yürütülen çalışmaları anlattığı kısa film sosyal medya hesaplarından çok sayıda beğeni kazandı.