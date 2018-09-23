Atlı birliğin kadın süvarisi

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinde görev yapacak tek kadın polis olan Arzu Güngör, vatandaşların güvenliğini sağlayacak.

Yaklaşık 4 yıldır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Güngör, gönülden bağlı olduğu mesleğini, çocukluğundan bu yana büyük bir ilgi duyduğu atlarla beraber yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erciyes Mahallesi Akçaya mevkisinde bulunan Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli Güngör, tesislerde bulunan atları sabahları kontrol edip sevmeden mesaisine başlamıyor.

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Ankara'da bulunan Atlı Polis Eğitim Merkezinde 4 aylık bir eğitim sürecini tamamlayan Güngör, amirlik bünyesindeki diğer atların da eğitimlerini tamamlamasının ardından 12 meslektaşı ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde, sokaklarda, parklarda ve spor müsabakalarında görev alacak.

Polis memuru Arzu Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobisini mesleğiyle bir arada yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Mesleğini yapmaktan heyecan duyduğunu aktaran Güngör, "Mesleğimi severek yapıyorum. Atlara karşı da büyük bir ilgim vardı. Çizgi filmlerden, eski Türk filmlerinden özelikle Cüneyt Arkın'dan dolayı. Daha sonra karşıma böyle bir fırsat çıkınca geri tepmek istemedim. İşimi memnuniyetle yapıyorum. Şimdiyse daha da severek yapıyorum çünkü hem bir hobi hem de bir iş olarak yapıyorum bunu. Benim için çok büyük bir avantaj." diye konuştu.

- "Çevremden çok büyük ilgi görüyorum"

Güngör, atlı polis olarak görev yaptığına bazılarının inanmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlk başta ben bu işi yaparım diye girdim ama aklımda soru işareti vardı. 'Acaba olur mu yapabilir miyim?' diye bunun kaygısını yaşıyordum. Daha sonra işin içine girince bu işi yapacağımı gördüm. Çevremden de çok büyük ilgi görüyorum."

Kendisini atlı polis olarak görenlerin şaşırdığını belirten Güngör, "Ailem de ilk önce çok şaşırdı. 'Yapabilir misin' dediler. Tabi yine en büyük destekçim ailem ve eşim oldu. Beni her aşamada desteklediler. Kursta karamsarlığa düştüğümde ailem her seferinde 'sen yaparsın' dedi. Bu da beni çok cesaretlendirdi." diye konuştu.





Atlı birlik olarak kent güvenliğine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Güngör, motorize ve normal ekiplerin yanı sıra atlı birliklerin de artık sokaklarda olacağını belirtti.

Güngör, halkla daha da iç içe olacaklarını ifade ederek, "Ben bir kadınım ama öncelikle bir polis memuruyum. Bu zamana kadar bana verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki amacım atlarımızla bu görevi en iyi şekilde sürdürmek." dedi.