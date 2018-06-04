Atletizmde Kırşehir'in başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programında Komple Atlet Ligi'nde Kırşehirli sporcunun şampiyon olduğu belirtildi.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Komple Atlet Ligi'nin İstanbul'da gerçekleştirildiği ifade edildi.

Şampiyonaya Kırşehir'den katılan sporcu İsamil Tekbıçak'ın üstün bir başarı elde ettiği vurgulanan açıklamada, Komple Atlet Ligi U 20 Erkeklerde Türkiye Şampiyonu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Tekbıçak'ın 22-23 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan Balkan U20 Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil edeceği kaydedildi.

Antrenörü Ziya Kaya da Kırşehir'e bir milli sporcu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.







