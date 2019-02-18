Atletizm şampiyonları ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, atletizmde Balkan ve Türkiye şampiyonlukları elde eden sporcuları başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, üst üste üçüncü kez Balkan şampiyonu olan Urkuş Işık, Komple Atlet Ligi'nde Türkiye Şampiyonu olan İsmail Tekbıçak ve Türkiye Salon Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Fatmanur Turhan'ı makamında ağırladı.

Kırşehirli sporcuları tebrik eden Şahin, başarı belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Atletizm antrenörleri Ziya Kaya ile Hüseyin Gök'ü elde edilen başarılardan dolayı kutlayan Şahin, Kırşehirli sporcuların Balkan ve Türkiye şampiyonalarında önemli başarılar ve dereceler elde ettiklerini vurguladı.

Başarıların devamının geleceğine inandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bizlere yaşatmış olduğunuz bu başarılar kolay kazanılmayacak seviyelerdedir. Emek, gayret ve de sabır isteyen başarılar kazandınız. Azim ve sabırlı çalışmayla büyük zaferler kazanılır. Özellikle Balkan şampiyonu olan Urkuş Işık, Balkan şampiyonasında ay yıldızlı milli forma ile kürsüye çıkarak Kırşehir'imizi ve Türkiye'yi temsil etti. Diğer gençlerimiz de Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri ile bizleri son derece gururlandırdı. Artık hedef bir üst seviye olacak. Hepinize gelecek yarışmalar ve şampiyonalar öncesinde başarılar diliyorum."

Kırşehirli sporculardan Urkuş Işık, Balkan Atletizm Salon ve Kros Şampiyonaları'nda üç kez birincilik, İsmail Tekbıçak Komple Atlet Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu, Fatmanur Turhan ise Türkiye U-16 Salon Şampiyonası'nda 1500 metrede Türkiye ikincisi olmuştu.