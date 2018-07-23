Atletizm Milli Takımı Antrenörü Tunç son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Atatürk Spor Stadyumu'ndaki törenin ardından Hacı Fettah Camisi'ne getirilen cenaze, helallik alınması ve cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tunç'un yetiştirdiği sporcular, mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları katıldı.
Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Tunç, geçen cumartesi, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki milli takım kampında, konakladığı otelde namaz kıldığı sırada fenalaşmış, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.