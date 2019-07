Atlar "Türkiye Şampiyonluğu" için yarıştı

- Türkiye Binicilik Federasyonu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda 54 at "Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası" için yarıştı - TBF Başkanı Bülent Bora: - "At zaten bizim genlerimizde olan varlık. Atalarımız Viyana kapılarına kadar at sırtında gitti. Buna da en uygun branş hakikaten atlı dayanıklılık branşımız. Bunu geliştirmek için de federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz"