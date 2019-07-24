Atkaracalar'da mezarlık temizliği

ÇANKIRI (AA) - Atkaracalar ilçesinde mezarlık düzenleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde bulunan mezarlıkta yürütülen çalışmada, mezarlık yoluna parke taş döşendi, yabani otlar temizlendi.

Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabristanlığın daha güzel bir hal alması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hem geçmişe hem de geleceğe sahip çıkacaklarını belirten Oflaz, "Eski mezarlığımızın ara yollarına parke döşedik. Yeni mezarlığın parselasyonu yapıldı. Bizim sağ insanların hizmetini yaparken ölülerimizi de unutmayarak yakınlarının rahatça ziyaret edip ibadetlerini yapabilmeleri için mezarlıklarımızın çevre temizliği ve ara yollarına parke taşı döşeyerek hizmetimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.