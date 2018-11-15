ATİSAN esnafı Başkan Yaşar'la bir araya geldi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ATİSAN esnafıyla bir araya geldi.

ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın da bulunduğu etkinlikte gündeme dair sohbet eden üyeler, hizmetlerinden dolayı Yaşar'a memnuniyetlerini ifade etti.

Burada konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ödeyemeyeceğiniz ya da ödemesini alamayacağınız işe girmeyin. Türkiye'nin durumu ortada, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Şunun farkına varmamız gerekiyor, Türkiye üretmeli. Üretim olmadan refah olmaz. Bizim için üreten, çalışan herkes çok kıymetli. Esnafımızın, küçük ve orta ölçekli sanayicimizin ne kadar zorda olduğunu onlardan biri olduğum için çok iyi anlıyorum." diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi olarak "cezacı değil eğitici" olduklarının da altını çizen Yaşar, "Esnafa karşı cezacı değil, eğitici olmaya özen gösteriyoruz. Esnafa sahip çıkmak görevimizdir. Yalnız halkın sağlığı ile oynayana affımız yoktur. Sizler üreteceksiniz, istihdam yaratacaksınız, biz de üretenlere destek olacağız." ifadelerini kullandı.



