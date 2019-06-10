Atık yağların toplanmasına ilgi büyük

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan atık yağ toplama kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, kısa süre önce işletme ve evlerden atık yağ toplama kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Vatandaşların ve esnafın kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Evlerde ve iş yerlerinde kullanılmış kızartma yağlarını topluyoruz. Bu yağların biogaz yapılarak araçlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Sonuç itibari ile ekonomiye katkı sağlıyoruz. Belediye yatırımlarına da mali kaynak oluşmasına imkan tanıyoruz. Daha da önemlisi dışa bağımlı akaryakıt alımını azaltıyoruz."

Palancıoğlu, yılın ilk 4 ayı içerisinde bin 375 litre yağ topladıklarını sözlerine ekledi.

