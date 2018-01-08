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"Atik" uyuşturucuya geçit vermedi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde narkotik köpeği Atik'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi. Ulaş ilçesi Kovalı köyü mevkisinde yol kontrol...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:20
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde narkotik köpeği Atik'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 171 kubar esrar 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin ele geçirildi.

Ulaş ilçesi Kovalı köyü mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği Atik'in de katılımıyla yapılan aramada bir yolcunun çantasına gizlenmiş 1 kilo 171 kubar esrar, 1,35 gram toz esrar ve 0,35 gram eroin yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Anahtar Kelimeler:
AtikSivasUyuşturucu
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