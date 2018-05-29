Atık şişeleri sanata dönüştürüyor

MUĞLA - Ali Rıza Akkır (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde cam sanatçısı Ramazan Duran, sokaktan topladığı şişeleri işleyerek süs eşyası haline getiriyor.

Duran, çocukluğunda usta çırak yöntemiyle öğrendiği cam sanatını, ilçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki tezgahında yaşatıyor.

Sokaktan topladığı ya da çarşı esnafının verdiği şişeleri eriterek yamaç paraşütü, caretta caretta, deve, çiçek motifli hediyelik eşyalara dönüştüren Duran'ın eserleri yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

"Cam şişeleri eritip el becerimle şekillendirip ürüne dönüştürüyorum"

Çarşının tek cam sanatçısı olan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ustalarından öğrendiği cam sanatının 15 yıldır ustalığını yaptığını söyledi.

Daha önce İstanbul'da çalıştığını ve oradaki iş yerinin kapanması nedeniyle Fethiye'ye geldiğini belirten Duran, "Cam şişeler kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Bunları geri dönüştürmek amacıyla atık şişeleri kullanıyorum. Yolda yürürken denk geldiğim, ilgimi çeken renkli şişeleri alıp işliyorum. Hazır camların yanı sıra ağırlıklı olarak şişeleri kullanıyorum. Cam şişeleri eritip el becerimle şekillendirip ürüne dönüştürüyorum." dedi.

Duran, çarşıdaki tezgahında çalışırken kimi turistlerin kendisini izlediğini ve ürünlerinden satın aldığını ifade etti.

"Bu işin yayılması ve öğrenilmesi taraftarıyım"

İnsanların ilgisinden memnun olduğunu, bölgede yaşayanların da bu sanatı öğrenmek istediğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyorum. Kendi atölyem olmadığı için vatandaşları atölyelere yönlendiriyorum. Bu işin yayılması ve öğrenilmesi taraftarıyım. Özellikle bölgenin simgelerinden olan yamaç paraşütü, caretta caretta gibi ürünler yapıyorum. Turistler de bu ürünlere ilgi gösteriyor. Hazır renkli camların kilosunu yaklaşık 30 avroya satın alıyorum. Yolda bulduğum şişeleri eritip esere dönüştürdüğüm zaman daha az hazır cam alıyorum. Böylece ekonomik olarak da bana katkı sağlıyor. Ürünleri 15 ile 500 lira arasında satışa sunuyorum."

Çarşı esnafı atık şişeleri Ramazan ustaya veriyor

Çarşı esnafından Mustafa Erdoğan, içtikleri meşrubatların şişelerini Ramazan ustaya getirdiklerini ve o şişelerden çok güzel eserlerin ortaya çıktığını gördüklerini söyledi.

Erdoğan, "Soda şişesinden kertenkele, su şişesinden kaplumbağa yapıyor. Biz de izliyoruz. Böylece hem ekonomiye katkı sağlamış hem de atık camlarla çevreye zararın önüne geçmiş oluyoruz."