Atık pil toplayan öğrenciler ödüllendirildi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince atık pil toplayarak geri dönüşme katkı sağlayan öğrenciler ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm bilinci oluşan öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Ateş, Güneşli Ortaokulunda atık pil toplayarak çevreyi koruyan öğrencilere hediyeler verdi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağını belirten Hasan Ateş, "Düzenlediğimiz seminerlerin yanında geri dönüşüm alanında yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Yarışma sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken bu sayede gelecek nesillere de daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Öztürk ise belediyeyle yaptıkları iş birliği neticesinde okullara geri dönüşüm kutuları koyduklarını, bu sayede pil, kağıt gibi atık maddelerin toplanarak geri dönüşüme gitmesinin sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.