Atık malzemeden yaptığı bebeklerle çocukları sevindiriyor

KONYA (AA) - ABDULHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin bir odasını atölyeye çeviren Ayşen Altınyazar, atık malzemelerden oyuncak bebekler yaparak bunları çocuklara hediye ediyor.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren 42 yaşındaki Altınyazar, çöpe atılan eski tül perde, kumaş ve karton gibi atık malzemelerden oyuncak bebekler yapıyor. Altınyazar, bebeklerin yanı sıra kumaş ve kartondan minyatür evler ve odalar ile eşyalar da hazırlıyor.

Altınyazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri kendi oyuncak bebeklerini yaptığını söyledi.

Hobisinin çoraplardan bebek yaparak başladığını anlatan Altınyazar, "İlk oyuncağım, çoraptan bebekti. Sonrasında çatal sopalardan yapmaya başladım. Bu yıllarca sürdü. Her gittiğim aileye, çocukları için hediye olarak bebek yapmaya başladım." dedi.



Evlendikten sonra da eşinin desteği ile hobisini sürdürdüğünü belirten Altınyazar, "Evin bir odasını mini atölyeye dönüştürdüm. Evlat sahibi olamayınca, bu iş benim için bir tutkuya dönüştü. Yeni evladı olan ailelere oyuncak bebek hediye edince çok mutlu oluyorum. Yeni doğan bebekler için çıngıraklar, sallanan veya örgü bebekler yapıyorum." diye konuştu.

- "Atık malzemeleri değerlendiriyorum"



Altınyazar, son dönemde atık malzemeleri kullanmaya özen gösterdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hayal gücüm geliştikçe gelin bebekler yapmaya başladım. Bunun için atık malzemeleri değerlendiriyorum. Perdecilerin çöpe atacağı tülleri, kumaşları, eski gelinlikleri ve kartonları kullanıyorum. Birçok ailede hediye oyuncaklarım var. Artık telefon rehberlerine beni 'bebekçi abla' diye kaydediyorlar. Çocuklar oyuncak bebek hediye ettiğim için beni çok seviyor. Atölyemi gören kadınlar 'biz de öğrensek' diyorlar. Bu çok maliyetli bir iş değil. Çöpe gidecek malzemelerden yapılıyor bu bebekler. Çocuklarımız Çin malı ürünlerle oynamasın, kendimiz imal ettiğimiz bu oyuncak bebeklerle oynasınlar istiyorum. Çünkü, benim kullandığım malzemelerden, ipler, örgüler, bezler ve kartonlardan zarar gelmez. Çok sağlıklı malzemeler."

- Gelin arabalarında kullanılıyor

Yaptığı bebeklerin son dönende gelin arabalarında da kullanılmaya başlandığını dile getiren Altınyazar, şöyle konuştu:

"Eskiden gelin arabalarının önünü gelin bebekler süslerdi. Şimdi benim yaptığım bebekler sayesinde ilçede bu tekrar revaçta olmaya başladı. Çiçekçilerden talepler geliyor. Gelinler, aynı gelinlik ve saç modeli olan oyuncak bebek istiyor. Gelinliği ile fotoğraf çektirip bana gönderiyor. Ben de bu taleplere elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Almanya ve Norveç gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, ilçeye geldiklerinde benim bebeklerimden alıp götürüyor."

- "Depresyona girenler örgü bebek yapmalı"

Altınyazar, "hayal odası" olarak gördüğü atölyesinde çalışırken büyük keyif aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Gelin bebeklerin yanı sıra atık kumaş ve kartonlardan minyatür bebek ve genç odası, koltuk takımı gibi dekoratif eşyalar yapıyorum. Ayrıca, 'sevimli cadılar' dediğimiz farklı tasarım süs eşyalarımız var. Bu işi bana öğreten olmadı ama ben öğretirsem çok kişi öğrenir diye düşünüyorum. İmkan ve destek verilirse birçok kadına ekmek kapısı açabileceğime inanıyorum. Ben 20 yaşıma kadar ailemin yanında, çömlek boyamaktan çiçek yapımına akla gelebilecek her şeyi yaptım. İlkokuldayken dikiş makinesi kullanmayı öğrendim. Bu konudaki başarımı anneme, babama ve evlendikten sonra bana destek veren eşime borçluyum. Depresyona girenler varsa, bence örgü bebek, maket evler, oyuncaklar yapmalı. "

Altınyazar, hobisinde usta öğretici olabilmeyi çok istediğini belirterek, "Ortaokulu dışarıdan bitirdim, şimdi açık liseye gidiyorum. Amacım, Halk Eğitim Merkezi veya Büyükşehir Belediyesi'nin KOMEK kurslarında usta öğretici olarak görev almak. Bunun için en az lise mezunu olma şartının kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.



