Atık kızartma yağı sabuna dönüştürüyorlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokul öğrencileri, atık kızartma yağlardan sabun üretiyor.

Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık kızartma yağları sabuna dönüştürüyor.

Atık yağlar, bir dizi kimyasal işlemden sonra sabuna dönüştürülerek, okuldaki lavabolarda kullanılıyor.

Proje koordinatörü Fen ve Teknoloji Öğretmeni Şahmaran Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi'ni okullarında uyguladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kağıt, cam, plastik atıkların yanı sıra evde annelerinin kullandığı atık kızartma yağları da okula getirdiğini dile getiren Şener, "Biz de çeşitli şekillerde değerlendirilen atık yağlardan sabun yapmayı düşündük. Kimya konusunda meraklı ve yetenekli öğrencilerim var. Onlarla birlikte çeşitli kimyasal işlemlerden sonra kızartma yağdan sabun ürettik. Hem atık yağları değerlendirdik hem de öğrencilerin kimyaya olan ilgileri arttı." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Sezgin Öztürk ise "Annem evde kızartma yağları lavabodan dökerdi. Anneme atık yağların zararlarını anlattım, atık yağdan sabun veya biyodizel yapıldığını söyledim." dedi.

Bunun üzerine annesinin atık yağları bir kavanozda biriktirdiğini anlatan Öztürk, "Atık yağı okulumuza getirip buradaki bidona boşaltıyorum. Sonra sabun oluyor. Böylece hem doğayı koruyoruz hem de atık yağları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.