Ateşleyici yeterlilik belgesi başvuruları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi başvurularının başladığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacakların yeterlilik sınavlarına katılmaları ve yapmak istedikleri işin niteliğine uygun olan ateşleyici yeterlilik belgesini almalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Başvuruların İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne yapılacağını vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adayların 12 Nisan 2018 günü saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunması, 300 lira sınav ücretini Halk Bankası Şubelerine adı ve kimlik bilgilerini belirterek sınav için yatırmaları zorunludur. 12 Nisan 2018 tarihine kadar dilekçe, kimlik belgesi fotokopisi, son bir yıl içinde çekilmiş dört renkli vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği, yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi olarak düzenlenen sağlık raporu ve ilgili sınav ücretini gösterir dekont ile İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi zorunludur. Ateşleyici yeterlilik belgesi sınavı 29 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’da, mülakat sınavı ise 30 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da yapılacaktır."