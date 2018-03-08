Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Ateşleyici yeterlilik belgesi başvuruları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi başvurularının başladığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacakların...

08 Mart 2018 Perşembe 17:27
Ateşleyici yeterlilik belgesi başvuruları
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgesi başvurularının başladığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacakların yeterlilik sınavlarına katılmaları ve yapmak istedikleri işin niteliğine uygun olan ateşleyici yeterlilik belgesini almalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Başvuruların İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne yapılacağını vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adayların 12 Nisan 2018 günü saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunması, 300 lira sınav ücretini Halk Bankası Şubelerine adı ve kimlik bilgilerini belirterek sınav için yatırmaları zorunludur. 12 Nisan 2018 tarihine kadar dilekçe, kimlik belgesi fotokopisi, son bir yıl içinde çekilmiş dört renkli vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği, yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi olarak düzenlenen sağlık raporu ve ilgili sınav ücretini gösterir dekont ile İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edilmesi zorunludur. Ateşleyici yeterlilik belgesi sınavı 29 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’da, mülakat sınavı ise 30 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da yapılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim