ATB Başkanı Yavuz'dan Şereflikoçhisar ziyareti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, memleketi Şereflikoçhisar'da çeşitli temaslarda bulundu.



Kaymakam Sedat Yıldırım'ı ziyaret eden Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Şereflikoçhisar'da büyük bir tarımsal potansiyel bulunduğunu, bu potansiyeli harekete geçirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Tarımsal piyasanın oluşacağı yerlerin borsalar olduğunu anlatan Yavuz, "Şereflikoçhisar'a hızlı bir şekilde, önümüzdeki hasat dönemine yetişecek şekilde salonu, esnafımızın rahat edebileceği bürolar, elektronik ortamlı bir satış salonu kuracağız, tüm projelerimiz hazır, hemen temel atabilecek durumdayız." dedi.

Kaymakam Yıldırım ise ülkenin içerisinden geçtiği süreçte böyle bir yatırımın ilçede hızlı bir şekilde yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Konuyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bürokrasiyi kaldırın' diyor. Bu genelge Resmi Gazete'de yayımlandı." diye konuştu.

Bu arada ATB tarafından her yıl Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere yapılan kırtasiye yardımları bu sene de devam etti. Tüm öğrencilerin bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan ATB, öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenledi.



