Ata'ya Saygı Bisiklet Turu

ANKARA (AA) - İstanbul Avcılar ANKA Bisiklet Kulübü Derneği üyelerinin başlattığı Ata'ya Saygı Bisiklet Turunda, bisikletçiler Polatlı ilçesine geldi.

İstanbul Avcılar ANKA Bisiklet Kulübü Derneği üyesi 40 kişi, 460 kilometrelik Ata'ya Saygı bisiklet turunda, Polatlı ilçesindeki Sakarya Zaferi Anıtı ve Şehitliği'ne ulaştı.

Dernek Başkanı Cengiz Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Çanakkale ve Ankara'ya bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Zafer Bayramı kapsamında, Atatürk'e şükran ve minnetlerini sunmak için 460 kilometrelik yolu bisikletleriyle kat ettiklerini anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Bastığımız yerleri 'toprak' diyerek geçmiyoruz, tanıyoruz. Biz, büyük bir medeniyetin, milletin evladıyız. Tarihi yerlerimizi gezip görmek, tarihimizden ders almak, onunla gurur duymak hepimizin görevidir. O nedenle bisiklet turumuzun Ankara etabını Polatlı'dan başlattık. Akşam saatlerinde de Atamızın mozolesine çiçek bırakacağız. Her Türk vatandaşının buraları gezmesi görmesi gerekir."